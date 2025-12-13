Restaurant Village Tao Tao

Une soirée agréable avec des plats chinois faits maison ? – Nos plats sont fraîchement préparés dans une ambiance authentique. Découvrez le « Restaurant Village Tao Tao », et laissez vous séduire par un grand nombre de plats savoureux. Savourez également nos plats thaïlandais. Nos salles climatisées sont parfaites pour une pause rafraîchissante pendant les vagues de chaleur.

Restaurant chinois prisé au centre

Vous serez gâtés par nos spécialités chinoises riches en traditions préparées par nos cuisiniers à votre attention. Nous sommes renommés pour notre cuisine faite maison. Savourez des boissons alcoolisées ou un café frais. Le wifi est offert pour que vous puissiez surfer facilement sur Internet.

Nous proposons également nos services pour les mariages

Notre restaurant possède un accès facile. C’est particulièrement intéressant pour les familles avec des poussettes ou les personnes à mobilité réduite. Vous pouvez emmener vos animaux de compagnie dans notre restaurant. Réservez simplement une table. Nous nous réjouissons de vous accueillir dans notre restaurant plein de style. Avec notre formulaire de réservation en ligne, réserver une table devient un jeu d’enfant. Chez nous, vous pouvez régler en espèces ou par des paiements sans contact, MasterCard, des tickets repas, VISA, Ticket Restaurant®, des chèques-vacances et des cartes de débit. Bien entendu, vous pouvez également vous faire livrer vos plats, ou les commander puis les emporter. Vous pouvez organiser vos évènements privés chez nous. N’hésitez pas à demander plus d’informations. Si vous voulez organiser votre mariage chez nous – contactez-nous et nous rendrons cette journée inoubliable. Nous sommes ouverts tous les jours.

Restaurant-Village-Tao-Tao-01 Restaurant-Village-Tao-Tao-02 Restaurant-Village-Tao-Tao-03 Restaurant-Village-Tao-Tao-04 Restaurant-Village-Tao-Tao-05 Restaurant-Village-Tao-Tao-06 Restaurant-Village-Tao-Tao-07 Restaurant-Village-Tao-Tao-08 Restaurant-Village-Tao-Tao-09 Restaurant-Village-Tao-Tao-10

BOULEVARD VINCENT AURIOL 159, 75013 Paris, France

Nos Horaires d'ouverture

Lundi
12:00 – 14:30
19:00 – 23:00
Mardi
12:00 – 14:30
19:00 – 23:00
Mercredi
12:00 – 14:30
19:00 – 23:00
Jeudi
12:00 – 14:30
Vendredi
12:00 – 14:30
19:00 – 23:00
Samedi
12:00 – 14:30
Dimanche
12:00 – 14:30
19:00 – 23:00

BOULEVARD VINCENT AURIOL 159
75013 Paris
France

+33145864008

